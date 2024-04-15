وظائف خالية بجهاز شؤون البيئة 2024.. اعرف آخر موعد للتقديم والشروط

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف خالية بجهاز شؤون البيئة في مهمة باحث شؤون بيئة «ج» تعيين، على أن يستمر التقديم للوظائف لمدة 15 يوما وحتى يوم 30-4-2024.

ويعمل المقبولون في الوظائف بكل التقسيمات البيئية بالوزارة والجهاز وفروعه، وتكون مهمته تقييم التأثير البيئي للأنشطة والمشروعات المختلفة وتحليل التغييرات البيئية وتقديم التقارير الفنية الخاصة بها.

المهارات الفنية المطلوبة

يشترط للتقديم في وظائف جهاز شؤون البيئة توافر المهارات الفنية الآتية:

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- إجادة الحاسب الآلى وتطبيقاته.

- الإلمام بالقوانين واللوائح والأنشطة التي تحكم نظم العمل.

- القدرة على الملاحظة والتحليل.

- القدرة على العمل بالجماعي.

- القدرة على إدارة الوقت.

شروط التقديم للوظيفة

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاما.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ، بكالوريس علوم بتقدير جيد على الأقل.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

- الصورة الشخصية.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو جهاز شئون البيئة وجهين بحسب الأحوال.