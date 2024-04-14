عضو «طاقة النواب»: مصر مستعدة دائما لحماية أمنها من أي اعتداءات

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنَّ مصر تبذل جهودا مضنية وواضحة لوقف وتيرة العنف والتصعيد في المنطقة، كما أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تحقيق التواصل مع جميع الأطراف المعنية لاحتواء الموقف ووقف التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

حماية الأمن القومي

وأكّد الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم الأحد، أنَّ الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي، قائلا: «أمن مصر خط أحمر»، مضيفًا أن مصر في حالة استعداد دائم لحماية الدولة من أي اعتداء أو خطر في أي وقت حفاظًا على الدولة.

الحرب على غزة

وشدد على أنَّه لا حل لهذا الصراع الدائر والدمار الذي تشنه إسرائيل ضد الأشقاء الفلسطينيين سوى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يتمتع شعبها بكامل حقوقه مثله مثل باقي شعوب العالم، مطالبا المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالعالم أن تنظر إلى غزة وما يحدث بها من إبادة جماعية لشعب بأكمله.