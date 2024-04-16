خريطة الأفلام في سينما قصر الثقافة.. التذكرة بـ40 جنيها

عرضت سينما قصر الثقافة أحدث الأفلام المطروحة في دور العرض بالقاهرة والمحافظات في 18 موقعا تابعا للوزارة وبأسعار مخفضة للجمهور انطلاقا من حرص الوزارة على نشر المحتوى الفني وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

وتقدم سينما قصر الثقافة حاليا 3 أفلام سينمائية جديدة هي «فاصل من اللحظات اللذيذة، وأسود فاتح، وشقو» على مدار اليوم في حفلات 10 صباحا، 12 ظهرا، 2 بعد الظهر، و4 عصرا، و6 مساء، 8 مساء، 10 مساء، 12 منتصف الليل.

وشهدت الأفلام في سينما قصر الثقافة إقبالا جماهيريا واسعا خلال عيد الفطر، وحددت الوزارة سعر التذكرة في سينما قصر الثقافة بـ40 جنيها.

خريطة الأفلام في سينما قصر الثقافة

ويأتي توزيع الأفلام سينما قصر الثقافة، على مدار الحفلات على النحو التالي:

يعرض فيلم «شقو» في كل من «قصر السينما، روض الفرج، البحر الأعظم، أبو المطامير، القناطر الخيرية، ببا بني سويف، الأنفوشي، والوادي الجديد».

ويعرض فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» في كل من «سينما قصر الثقافة العريش ، الاسماعيلية، طنطا، وكفر الشيخ، وأسيوط وقنا، المحلة، وشرم الشيخ».

«شقو + أسود ملون»:

ويعرض فيلما «شقو وأسود ملون» في كل من سينما قصر ثقافة دمنهور والزقازيق.