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بعد نجاحه جماهيريا.. هل يعرض فيلم «رحلة 404» لمنى زكي في سينما الشعب؟

كتب:

إلهام الكردوسي
10:16 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
منى زكي في فيلم رحلة 404

منى زكي في فيلم رحلة 404

يلاقي فيلم «رحلة 404» للنجمة منى زكى إشادة واسعة من النقاد والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على مستوى أداء الفنانين المشاركين أو الحبكة الدرامية إلى جانب قصة العمل، فهل يعرض الفيلم في سينما الشعب؟.

وقال مصدر مسؤول في قصور الثقافة لـ«الوطن» إن فيلم «رحلة 404» المعروض حاليا في دور العرض السينما، لم يطرح حاليا في مواقع سينما الشعب التابعة لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة والمحافظات.

وأضاف المصدر: يعرض حاليا مجموعة من الأفلام في «سينما الشعب» وهي فيلم«عادل مش عادل» للفنان أحمد الفيشاوي، وذلك في قصر السينما والزقازيق والبحر الأعظم، كما يعرض فيلم «درويلة» للفنان عمرو عبد الجليل في قصر ثقافة الزقازيق، هذا إلى جانب عرض أفلام «شماريخ، أبو نسب، الحريفة»

فيلم «رحلة 404»

فيلم «رحلة 404» بطولة النجوم منى زكي، خالد الصاوي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

وتدور قصة فيلم رحلة 404، في إطار من التشويق حول غادة سعيد التي تقرر الذهاب لرحلة الحج بصحبة والدها، ولكن تتفاجأ بأن الماضي يطاردها بكل أخطاءها التي وقعت فيها، وتجد في أزمة مادية كبيرة وأن الحل الوحيد يكمن في تكرار نفس الخطأ.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي