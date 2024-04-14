مواعيد عرض أفلام سينما الشعب بعد عيد الفطر.. أبرزها شقو

حددت وزارة الثقافة مواعيد عرض أفلام سينما الشعب بعد عيد الفطر المبارك، والتي تعرض في 18 موقعا تابعا لها في القاهرة والمحافظات، حيث تُقام حفلات سينما الشعب بمواقع قصور الثقافة بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى منتصف الليل.

مواعيد حفلات سينما الشعب

وقالت قصور الثقافة في بيان، إن حفلات سينما الشعب بعد عيد الفطر ستكون من 10 صباحًا، وتشمل حفلة 12.15 ظهرًا، حفلة 2.30 بعد الظهر، حفلة 4.45 عصرًا، حفلة 7 مساء، حفلة 9.15 مساء، وحفلة 12 منتصف الليل، وهي مواعيد موحدة في جميع الأقاليم.

قائمة الأفلام المعروضة بسينما الشعب

وتضم قائمة الأفلام المعروض في سينما الشعب، حاليا 3 أفلام هي: «شِقو، وفاصل من اللحظات اللذيذة، وأسود ملون» وحددت سعر التذكرة موحدة طوال أيام عيد الفطر المبارك 40 جنيها في القاهرة والمحافظات.

وتعرض الأفلام في 18 موقعا في تابعة لوزارة الثقافة هي: قصر السينما، وثقافة روض الفرج، ومكتبة البحر الأعظم، وقصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الوادي الجديد، وأبو المطامير، والقناطر الخيرية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، وببا بني سويف، والزقازيق، والعريش بشمال سيناء، الإسماعيلية، وطنطا بالغربية، كفر الشيخ، وأسيوط، وقنا، والمحلة، وشرم الشيخ.