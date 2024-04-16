أعلنت قصر ثقافة السينما عرض فيلم السرب في سينما قصر الثقافة قريبا، ضمن مشروع سينما الشعب، تزامنا مع العرض التجاري للفيلم في دور السينما.

قصة فيلم السرب

وكانت شركة سينرجي قد طرحت البرومو التشويقي للفيلم، تحت عنوان: «فيلم السرب قريبًا بجميع دور العرض».

والفيلم يتناول تفاصيل العملية التي قامت بها مصر للرد على قتل المصريين في ليبيا بعد قتل 21 قبطيا في عام 2015، إذ قصفت القوات المصرية عددا من المواقع التابعة لتنظيم «داعش».

أبطال فيلم «السرب»

وفيلم «السرب» تأليف عمر عبدالحليم، وبطولة نخبة من نجوم الفن منهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وهند صبري، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج تامر مرسي.

سينما قصر الثقافة:

وتتواجد سينما قصر الثقافة التابعة لوزارة الثقافة في 18 موقعا تابعا لـ16 محافظة على مستوى الجمهورية بينها «القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة وأسيوط والوادي الجديد وبني سويف، وشمال سيناء، والشرقية والاسماعيلية، والغربية».

وحددت الوزارة سعر التذكرة في سينما قصر الثقافة بـ40 جنيه فقط، بالقاهرة وجميع المحافظات.