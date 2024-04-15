سينرجي تطرح برومو فيلم السرب.. اعرف موعد عرضه

«إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة»، بتِلك الجُملة التي جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب قتل الأقباط المصريين في مدينة درنة الليبية على أيدي جماعة داعش الإرهابية، يبدأ برومو فيلم السرب الذي نشرته منذ دقائق صفحة شركة سينرجي والمنتج تامر مرسي وقناة الحياة، وكتبت عليه: «فيلم السرب قربيًا بجميع دور العرض».

قصة فيلم السرب

فيلم السرب الذي يروي تفاصيل العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية المصرية للرد على قتل المصريين في ليبيا بعد قتل 21 قبطيا في مدينة سرت الليبية عام 2015، إذ قصفت عددا من المواقع التابعة لتنظيم «داعش».

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أبطال فيلم السرب

فيلم «السرب»، من بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين، وهند صبري، وغسان مسعود، وقصي خولي، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج تامر مرسي.