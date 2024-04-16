النائب أيمن محسب: تنفيذ 80% من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني أفرز العديد من الحلول القاطعة للعديد من المشكلات على رأسها أولويات الاستثمار في مصر وإصدار رخصة ذهبية، والعديد من الاقتراحات التي استجابت لها الحكومة، موضحا أنَّه تمّ تنفيذ 80% من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني.

مشاركة الحكومة في الحوار الوطني في المرحلة الثانية له تأثير كبير

وأضاف «محسب»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر، على قناة «DMC»، أن الحوار الوطني أنَّ مشاركة الحكومة في الحوار الوطني في المرحلة الثانية، له تأثير كبير، موضحا أنَّ الحكومة داخل جلسات الحوار الوطني تصدر أرقام واقتراحات حقيقية يتم تنفيذها فوراً، لافتا إلى أنَّ المرحلة الثانية حضر 6 وزراء خلال جلسات الحوار الوطني، مما يعكس أنها توصيات في شكل مشروعات تنفيذية، لافتا إلى أنَّ الحوار الوطني شكل من داخله لجنة لتنسيق مع رئيس الوزراء.

وأشار إلى أنَّ الجولة الثانية من الحوار الوطني تحددت جهودها في أولويات استثمارات الدولة، وكيفية تمكين للقطاع الخاص بشكل مباشر ليقود عجلة التنمية، خاصة أن دور الحكومة دور رقابي وفعّال على الأسواق.