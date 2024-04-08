قيادى بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يولى الحوار الوطني اهتماما خاصا

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لاستكمال الحوار الوطنى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني الذي شكل حالة تناغم سياسي وفكري غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة.

«عبداللطيف»: الحوار الوطني أحدث حالة وطنية فريدة

وأوضح «عبد اللطيف»، في بيان له، أن الحوار الوطنى شكل حالة من التلاحم الحزبى وأحدث حالة وطنية فريدة والتفاف حول قضايا الوطن دون أن يلتفت أحد لقضيته الشخصية، فالجميع معني بقضايا الوطن، الجميع حريص على إعلاء صوت القضايا التى تخص المواطن المصرى، والمناقشات تؤكد هذه الحالة الفريدة بين الأحزاب أغلبية ومعارضة، ومن ثم استكمال هذه الحالة تؤكد أن للحوار الوطني دور كبير فى رسم السياسة العامة للدولة المصرية.

أهمية الحوار الوطني في صياغة رؤى ومقترحات فاعلة

وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الأحداث أثبتت فاعلية الحوار الوطني وأهميته في صياغة رؤى ومقترحات فاعلة للكثير من القضايا المطروحة في المجتمع، مضيفا أن مشاركة كل القوى السياسية والوطنية في الحوار مكسب حقيقي للدولة المصرية، وفى نفس الوقت هذه المخرجات والتوصيات تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والحكومة تعمل بناء على توجيهات القيادة السياسية على تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع.

وأضاف «عبد اللطيف»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على استغلال حالة التلاحم والتناغم بين القوى السياسية والحزبية فى مناقشة كل الملفات والمجالات السياسية أو حقوق الإنسان أو مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، قائلا إن التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُساهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، وتؤكد الحرص التام على استقرار أمن ورخاء الدولة المصرية.