اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مدبولي»: تنفيذ مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني أولوية وفقا لتوجيهات الرئيس
كتب:
محمد عزالدين
08:34 م | الإثنين 08 أبريل 2024
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «مدبولى»: تنفيذ مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطنى أولوية وفقاً لتوجيهات الرئيس
- «التموين»: رفع أسعار السلع شائعات.. وحملات على المجمعات والمنافذ لضبط الأسواق
- توافق «مصرى - أسترالى» على عدم التصعيد فى رفح
- «شكرى» يثمّن قرار أستراليا استئناف دعم «أونروا» بسبب دورها فى مواجهة الأوضاع المتردية فى «غزة»
- «الأطباء» تخاطب الأزهر والتعليم العالى لرفع مكافأة الامتياز
- «عبدالحى»: نسعى لتحقيق مصلحة أعضاء النقابة
- «المالية»: ارتفاع الإيرادات العامة إلى 1.453 تريليون جنيه خلال 9 أشهر
- «معيط»: تلقينا طلبات من 1400 شركة لصرف «المساندة التصديرية» منذ فتح الباب قبل شهر
- «تحيا مصر»: 8.1 مليون مواطن استفادوا من «أبواب الخير»
- «عبدالفتاح»: قدمنا مليون كرتونة من المواد الغذائية خلال الشهر الكريم
- «الإخوان» والقضية الفلسطينية.. تضليل لزعزعة الاستقرار
- «التنظيم» عمد إلى تحويل الصراع إلى حرب أيديولوجية لخدمة أهدافه الفردية
- سياسيون ونواب: محاولات الجماعة استغلال أحداث الهجوم على غزة لا تتوقف
- ماهر فرغلى: «إخوة الشيطان» يستغلون القضية لتحقيق أجندتهم
- أحمد عيد: «الحشاشين» حمل رسائل توعوية للجمهور
- استخدمنا عامية «منمقة» ودربت نفسى على ركوب الخيل
- ظهورى قاتلاً فى «الحشاشين» و«عملة نادرة» مفارقة غريبة
- أتمنى تقديم التاريخ من بداية حكم ابن طولون
- خزينة الزمالك تنتعش.. والأهلى لا يعرف الراحة
- «جوميز»: حققنا المطلوب من مواجهة فيوتشر.. و«كولر» يدرس زد بالفيديو
الصفحة الثانية
- مستشفيات «الرعاية الصحية» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال «العيد»
- التأكد من توفر مخزون الأدوية والأمصال والطعوم ومراجعة مصادر الكهرباء والوقود
- وطوارئ في «الزراعة» لمواجهة التعديات على الأراضى
- «القصير»: حملات على المجازر ومنافذ بيع الدواجن والأسماك لرصد أى مخالفات
- «مصر بتتغير للأفضل» يستهدف «بدائل العشوائيات» داخل 7 محافظات
- «التضامن»: التوعية بمحاور 12 قضية أهمها الزيادة السكانية والمواطنة وأشكال العنف ضد المرأة
- وزارة الري: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 149 ألف فدان خلال عامين
- «مكافحة الإدمان»: أنشطة وبرامج توعوية بمدن «العريش والشيخ زويد وبئر العبد»
- الصندوق: لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المواد المخدرة.. واستخدام الأساليب الإبداعية لتعزيز الابتكار لدى الأطفال
- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. نجاحات لم تأت من فراغ
الصفحة الثالثة
- «التخطيط»: 96 مليار جنيه لتنفيذ 1260 مشروعاً بـ«القاهرة»
- «السعيد»: 10 مليارات للتنمية المحلية و4.5 للتعليم العالى و1.9 لقطاع الصحة و19 ملياراً لمياه الشرب والصرف الصحى
- «التعبئة والإحصاء»: تراجع معدل التضخم فى مارس 2024 بنسبة 3%
- وزير الإسكان يتابع العمل فى وحدات «سكن لكل المصريين» بـ5 مدن جديدة
- «الجزار»: الالتزام بمعدلات التنفيذ وبالمواصفات المطلوبة
- 3 وزراء يناقشون آليات تطبيق منظومة التخلُّص الآمن من مخلَّفات المنشآت السياحية
- «صلاح الدين»: تعزيز دورنا فى تلبية احتياجات القوات المسلحة
- وزير الإنتاج الحربى: منتجاتنا الدفاعية تسهم فى حفظ أمن مصر وتحقق أمان شعبها
- وزيرة التعاون الدولى تشهد تخريج 20 شركة من برنامج «أورنج كورنرز»
- مقال رأي لـ خالد منتصر بعنوان: العنف من «الحشاشين» إلى «الإخوان»
الصفحة الرابعة
- «الإخوان» والقضية الفلسطينية دسائس وتضليل لزعزعة الاستقرار
- «التنظيم» عمد إلى تحويل الصراع الفلسطينى إلى حرب أيديولوجية لخدمة مصالحه الضيقة
- سياسيون يحذرون من استغلال «الإرهابية» للأحداث
- نورا علي: الموقف المصرى تجاه القضية ثابت ولن يتزعزع.. و«الشهابى»: محاولات الجماعة استغلال أحداث غزة لا تتوقف.. و«فرحات»: أعضاء التنظيم يستغلون الحرب للمزايدة على مصر
- انسحاب جزئى لقوات الاحتلال الإسرائيلى من جنوب «القطاع»
- 32 شهيداً و47 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية و«الهلال الأحمر» يحذر من مواجهة الملايين خطر الجوع
- ماهر فرغلى: «إخوة الشيطان» يستغلون القضية لتحقيق أجندتهم
- مقال رأي لـ إسلام الكتاتني بعنوان: «جوبلز» يعود من جديد
الصفحة الخامسة
- مريض الزهايمر ليس عليه قضاء الصيام
- الصيام يُحفّز إنتاج خلايا عصبية جديدة ويزيد القدرة العقلية والإدراكية
- أحمد ماهر: تعاملت بعشق مع اللهجة الصعيدية.. وعبدالله غيث خصنى بحبه وكان يقول لى «أنت تمثلنى فى شبابى»
- رفضت تجسيد دور «علوان البكرى» فى «ذئاب الجبل» بعد وفاة صلاح قابيل وعبدالله غيث.. و«هوانم جاردن سيتى» جمع رموز الفن المصرى
- بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَان».. يوسف القعيد: «سورة يوسف» فيها إعجازات فنية غير موجودة فى سورة أخرى وأقف أمامها مبهوراً كفنان وروائى
الصفحة السادسة
- قرية «أتميدة» تزين شوارعها بـ«علم فلسطين»: كلنا إخوات.. ووجعنا واحد
- الأهالى امتنعوا عن تحضير زينة الفوانيس على هيئة علب الـ«كانز» تضامناً مع الشعب الفلسطينى
- مصري بأمريكا: أبدأ يومى بالسحور مع زميلى «الماليزى».. وأفتقد «روح رمضان» بالغربة
- «فرعون ذو الأوتاد».. آية قرآنية عكست ما توصل له المصريون من الجبروت فى العمارة والطغيان
- «صدفة» قدمت فريد الأطرش للإذاعة المصرية: الأغنية بـ«جنيه واحد»
الصفحة السابعة
- أحمد عيد: «الحشاشين» حمل رسائل توعوية للجمهور وأتمنى تجسيد جوهر الصقلى
- أتمنى تقديم مسلسل تاريخى من بداية حكم أحمد بن طولون وصولاً لأسرة محمد على «واللى عاوزنى أقدم فن محترم أهلاً وسهلاً بيه»
- عابد عنانى: استمتعت بتنوع شخصياتى فى رمضان.. و«جودر» درة التاج
- مقال رأي لـ عصام زكريا بعنوان: «الحشاشين» يستحق العالمية.. ولكن!
الصفحة الثامنة
- فرحة ولمَّة «عَ الطبلية».. للعام التاسع.. سيدات «كوم الشقافة» يجتمعن فى الشارع لخبز «الكحك»
- «خروب أصلى».. الدخول إلى «ميت حدر» بالمشروب الرسمى
- ختام دورة «الطاولة» الرمضانية.. ساعة ودرع وتيشرت للفائز.. وجوائز للمرضى