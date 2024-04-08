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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مدبولي»: تنفيذ مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني أولوية وفقا لتوجيهات الرئيس

كتب:

محمد عزالدين
08:34 م | الإثنين 08 أبريل 2024
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «مدبولى»: تنفيذ مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطنى أولوية وفقاً لتوجيهات الرئيس

- «التموين»: رفع أسعار السلع شائعات.. وحملات على المجمعات والمنافذ لضبط الأسواق

- توافق «مصرى - أسترالى» على عدم التصعيد فى رفح

- «شكرى» يثمّن قرار أستراليا استئناف دعم «أونروا» بسبب دورها فى مواجهة الأوضاع المتردية فى «غزة»

- «الأطباء» تخاطب الأزهر والتعليم العالى لرفع مكافأة الامتياز

- «عبدالحى»: نسعى لتحقيق مصلحة أعضاء النقابة

- «المالية»: ارتفاع الإيرادات العامة إلى 1.453 تريليون جنيه خلال 9 أشهر

- «معيط»: تلقينا طلبات من 1400 شركة لصرف «المساندة التصديرية» منذ فتح الباب قبل شهر

- «تحيا مصر»: 8.1 مليون مواطن استفادوا من «أبواب الخير»

- «عبدالفتاح»: قدمنا مليون كرتونة من المواد الغذائية خلال الشهر الكريم

- «الإخوان» والقضية الفلسطينية.. تضليل لزعزعة الاستقرار

- «التنظيم» عمد إلى تحويل الصراع إلى حرب أيديولوجية لخدمة أهدافه الفردية

- سياسيون ونواب: محاولات الجماعة استغلال أحداث الهجوم على غزة لا تتوقف

- ماهر فرغلى: «إخوة الشيطان» يستغلون القضية لتحقيق أجندتهم

- أحمد عيد: «الحشاشين» حمل رسائل توعوية للجمهور

- استخدمنا عامية «منمقة» ودربت نفسى على ركوب الخيل

- ظهورى قاتلاً فى «الحشاشين» و«عملة نادرة» مفارقة غريبة

- أتمنى تقديم التاريخ من بداية حكم ابن طولون

- خزينة الزمالك تنتعش.. والأهلى لا يعرف الراحة

- «جوميز»: حققنا المطلوب من مواجهة فيوتشر.. و«كولر» يدرس زد بالفيديو

 

الصفحة الثانية

- مستشفيات «الرعاية الصحية» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال «العيد»

- التأكد من توفر مخزون الأدوية والأمصال والطعوم ومراجعة مصادر الكهرباء والوقود

- وطوارئ في «الزراعة» لمواجهة التعديات على الأراضى

- «القصير»: حملات على المجازر ومنافذ بيع الدواجن والأسماك لرصد أى مخالفات

- «مصر بتتغير للأفضل» يستهدف «بدائل العشوائيات» داخل 7 محافظات

- «التضامن»: التوعية بمحاور 12 قضية أهمها الزيادة السكانية والمواطنة وأشكال العنف ضد المرأة

- وزارة الري: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 149 ألف فدان خلال عامين

- «مكافحة الإدمان»: أنشطة وبرامج توعوية بمدن «العريش والشيخ زويد وبئر العبد»

- الصندوق: لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المواد المخدرة.. واستخدام الأساليب الإبداعية لتعزيز الابتكار لدى الأطفال

- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. نجاحات لم تأت من فراغ

 

الصفحة الثالثة

- «التخطيط»: 96 مليار جنيه لتنفيذ 1260 مشروعاً بـ«القاهرة»

- «السعيد»: 10 مليارات للتنمية المحلية و4.5 للتعليم العالى و1.9 لقطاع الصحة و19 ملياراً لمياه الشرب والصرف الصحى

- «التعبئة والإحصاء»:  تراجع معدل التضخم فى مارس 2024 بنسبة 3%

- وزير الإسكان يتابع العمل فى وحدات «سكن لكل المصريين» بـ5 مدن جديدة

- «الجزار»: الالتزام بمعدلات التنفيذ وبالمواصفات المطلوبة

- 3 وزراء يناقشون آليات تطبيق منظومة التخلُّص الآمن من مخلَّفات المنشآت السياحية

- «صلاح الدين»: تعزيز دورنا فى تلبية احتياجات القوات المسلحة

- وزير الإنتاج الحربى: منتجاتنا الدفاعية تسهم فى حفظ أمن مصر وتحقق أمان شعبها

- وزيرة التعاون الدولى تشهد تخريج 20 شركة من برنامج «أورنج كورنرز»

- مقال رأي لـ خالد منتصر بعنوان: العنف من «الحشاشين» إلى «الإخوان»

الصفحة الرابعة

- «الإخوان» والقضية الفلسطينية دسائس وتضليل لزعزعة الاستقرار

- «التنظيم» عمد إلى تحويل الصراع الفلسطينى إلى حرب أيديولوجية لخدمة مصالحه الضيقة

- سياسيون يحذرون من استغلال «الإرهابية» للأحداث

- نورا علي: الموقف المصرى تجاه القضية ثابت ولن يتزعزع.. و«الشهابى»: محاولات الجماعة استغلال أحداث غزة لا تتوقف.. و«فرحات»: أعضاء التنظيم يستغلون الحرب للمزايدة على مصر

- انسحاب جزئى لقوات الاحتلال الإسرائيلى من جنوب «القطاع»

- 32 شهيداً و47 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية و«الهلال الأحمر» يحذر من مواجهة الملايين خطر الجوع

- ماهر فرغلى: «إخوة الشيطان» يستغلون القضية لتحقيق أجندتهم

- مقال رأي لـ إسلام الكتاتني بعنوان: «جوبلز» يعود من جديد

 

الصفحة الخامسة

- مريض الزهايمر ليس عليه قضاء الصيام

- الصيام يُحفّز إنتاج خلايا عصبية جديدة ويزيد القدرة العقلية والإدراكية

- أحمد ماهر: تعاملت بعشق مع اللهجة الصعيدية.. وعبدالله غيث خصنى بحبه وكان يقول لى «أنت تمثلنى فى شبابى»

- رفضت تجسيد دور «علوان البكرى» فى «ذئاب الجبل» بعد وفاة صلاح قابيل وعبدالله غيث.. و«هوانم جاردن سيتى» جمع رموز الفن المصرى

- بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ «نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَان».. يوسف القعيد: «سورة يوسف» فيها إعجازات فنية غير موجودة فى سورة أخرى وأقف أمامها مبهوراً كفنان وروائى

 

الصفحة السادسة 

- قرية «أتميدة» تزين شوارعها بـ«علم فلسطين»: كلنا إخوات.. ووجعنا واحد

- الأهالى امتنعوا عن تحضير زينة الفوانيس على هيئة علب الـ«كانز» تضامناً مع الشعب الفلسطينى

- مصري بأمريكا: أبدأ يومى بالسحور مع زميلى «الماليزى».. وأفتقد «روح رمضان» بالغربة

- «فرعون ذو الأوتاد».. آية قرآنية عكست ما توصل له المصريون من الجبروت فى العمارة والطغيان

- «صدفة» قدمت فريد الأطرش للإذاعة المصرية: الأغنية بـ«جنيه واحد»

 

الصفحة السابعة

- أحمد عيد: «الحشاشين» حمل رسائل توعوية للجمهور وأتمنى تجسيد جوهر الصقلى

- أتمنى تقديم مسلسل تاريخى من بداية حكم أحمد بن طولون وصولاً لأسرة محمد على «واللى عاوزنى أقدم فن محترم أهلاً وسهلاً بيه»

- عابد عنانى: استمتعت بتنوع شخصياتى فى رمضان.. و«جودر» درة التاج

- مقال رأي لـ عصام زكريا بعنوان: «الحشاشين» يستحق العالمية.. ولكن!

 

الصفحة الثامنة

- فرحة ولمَّة «عَ الطبلية».. للعام التاسع.. سيدات «كوم الشقافة» يجتمعن فى الشارع لخبز «الكحك»

- «خروب أصلى».. الدخول إلى «ميت حدر» بالمشروب الرسمى

- ختام دورة «الطاولة» الرمضانية.. ساعة ودرع وتيشرت للفائز.. وجوائز للمرضى

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