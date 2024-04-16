وصول سفينة الغاز الليبيرالية الجانحة بخليج العقبة إلى ميناء سفاجا البحري 

استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم سفينة الغاز الليبيرالية «CLAUDIA GAS» التي جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء، نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى ميناء شرم الشيخ البحري، ومنها الى ميناء سفاجا، تحت إشراف إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود، وهي بطول 158 مترًا، عرض 21 مترًا وغاطس 5.6 متر.

رفع درجة الاستعداد

وتابع اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر دخول السفينة على الرصيف بمعرفة الأطقم البحرية للهيئة، حيث تتوافر الخبرة والتدريب على أعلى مستوى لعمليات القطر والإرشاد والإنقاذ.

ووجه برفع درجة الاستعداد بالوحدات البحرية بالميناء وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ العملية والحفاظ على سلامة السفينة بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بالمنطقة، وأكد جاهزية المواني على مجابهة أي موقف اضطراري، إذ أنها مزودة بأحدث القاطرات والوحدات البحرية القادرة على التعامل بأحدث التقنيات مع الأحداث المختلفة.