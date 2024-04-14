«مرشدي البحر الأحمر»: الإقبال على فنادقنا تخطى 80%.. ومعظم الزوار من الأجانب

قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين في البحر الأحمر، إنّ طقس المحافظة رائع والبحر ممتاز ويصلح للأنشطة البحرية، وهذا هو أساس السياحة الداخلية والخارجية في المحافظة.

وأضاف أبو طالب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «لدينا أكبر طاقة استيعابية فندقية في مصر تتعدى 90 ألف غرفة بملحقاتها في الغردقة وسفاجا والجونة ومرسى علم وغيرها».

وتابع نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر: «الفنادق في المحافظة تستقبل كل يوم أفواجا سياحية خارجية وداخلية، ولاحظنا وجود عدد كبير من المصريين بمناسبة عيد الفطر يقضون العطلة مع أولادهم، ولدينا كل ما يجذب الأسرة المصرية مثل أكوا بارك، والأنشطة التجارية كالمولات الكبيرة والممشى لحضور حفلات المشاهير بنطاق الجونة وسهل حشيش، والإقبال على فنادقنا تخطى 80% وبعضها وصل إلى 90% معظمها أجانب».