تداول 3 آلاف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و260 شاحنة و30 سيارة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الهيئة بلغت 4 سفن.

وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، و183 شاحنة و 28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2000 طن بضائع، و77 شاحنة و2 سيارة.

وشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن، و260 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن، وهي «سينا، وكوين نفرتيتي، واور»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 665 راكبا.