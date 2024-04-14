تداول 27 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 5 سفن، مؤكدا تداول 27 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و334 شاحنة و25 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع، و183 شاحنة، و20 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 26 ألفا و500 طن بضائع، و151 شاحنة، و5 سيارة.

مغادرة السفينة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة CHARMOUS، وعلى متنها 24 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طنا، 334 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية لـ3 سفن وهي سينا، كوين نفرتيتي وأور. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 570 راكبا بموانيها.