عناوين وفروع المدارس المصرية اليابانية 2024.. التقديم متاح الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عناوين وفروع المدارس المصرية اليابانية المتاح التقديم لها للعام الدراسي المقبل 2024-2025، بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بعد فتح باب التقديم لها اليوم الثلاثاء إلكترونيا.

عناوين وفروع المدارس اليابانية 2024

أوضحت وزارة التعليم، أن الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الأول الإعدادي، وأن المنهج المستخدم في هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة «التوكاتسو» كأنشطة أساسية.

عناوين وفروع المدارس اليابانية بالكامل

ذكرت الوزارة، إنه يحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانيةـ استخدام صور التلاميذ بالمدارس لغرض التوعية بأهداف وأنشطة المدارس وإبراز دورها، بغير الهدف لتحقيق مكاسب مادية على مواقع ومنشورات المدارس على شبكة الإنترنت وعلى المطبوعات الخاصة بالمدارس، أثناء تواجد التلاميذ بالمدارس وأثناء ارتدائهم الزى المدرسى أثناء اليوم الدارسى وأثناء تنفيذ الأنشطة دون الرجوع لأي جهة ما لم يقم ولي الأمر بتقديم طلب مسبق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بغير ذلك.

وأشارت إلى أنه تم افتتاح المدارس المصرية اليابانية على مراحل، لكل مرحلة مجموعة من الصفوف المتاحة بها حسب سنة التشغيل، ولا يتم القبول إلا وفق الصفوف التي تم تشغيلها وفق تاريخ افتتاح كل مدرسة فقط.

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