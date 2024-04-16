«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة أثناء عملية ملء بيانات التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وبعد الاختبار المبدئي تمهيدًا للمقابلة الشخصية مع الطالب، وذلك بعد أنه تم فتح باب التقديم للمدارس اليوم الكترونيا علي موقع المدارس.

المستندات المطلوبة للتقديم للمدارس اليابانية

وحددت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة للتقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل، على النحو التالي:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر بالعلامة المائية).

- بطاقة الرقم القومي لولى الأمر (سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي).

- في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي، التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة).

- في حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.