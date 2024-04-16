«التعليم»: عدم قبول الطلاب فوق الكثافة بالمدارس اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري 171 لسنة 2019، وأنه في حال تواجد مدرستين أو أكثر في نطاق جغرافي واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس ولا يحق لولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة.

لا تحويل بعد قبول الطلاب

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أي طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى وفي حال التقدم بطلب يتم رفضة بشكل نهائي، ويحق لولى الأمر التقدم على أي مدرسة أخرى بعد نهاية العام الأول من القيد بمدرسة مصرية يابانية، وذلك على منصة التقدم ويكون القبول وفق ذات الإجراءات السابق الإشارة إليها في حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المتقدم إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسئولية ولى الأمر.