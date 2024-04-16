«التعليم» تكشف سن القبول في المدارس اليابانية 2024.. «الاستثناءات ممنوعة»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول سن القبول في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، والمقرر فتح باب التقديم لها ظهر اليوم إلكترونيا.

سن القبول في المدارس اليابانية 2024

- المستوى الأول رياض أطفال «4 سنوات إلى 5 سنوات» عدا يوم واحد جديد بالكامل لكل المدارس.

- المستوى الثاني رياض أطفال «5 سنوات إلى 6 سنوات» عدا يوم واحد استكمال لبعض المدارس.

- الصف الأول الابتدائي «6 سنوات إلى 7 سنوات» عدا يوم واحد استكمال لبعض المدارس.

- الصف الثاني الابتدائي «7 سنوات إلى 8 سنوات» عدا يوم واحد استكمال لبعض المدارس.

- الصف الثالث الابتدائي «8 سنوات إلى 9 سنوات» عدا يوم واحد استكمال لبعض المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا يوجد أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية، وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل في المدارس المصرية اليابانية، والمُطبق بناء على القرار الوزاري 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية، والذي ينص على أنّه لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري 171 لسنة 2019.