القصة الكاملة لمقتل سائق أوبر في مصر الجديدة بعد سباق مع ميكروباص

في 18 أغسطس الماضي، وثقت كاميرات المراقبة جريمة قتل «عمرو» سائق أوبر في مصر الجديدة على يد سائق ميكروباص، بسبب تسارع الأخير أمامه بسيارته ما آثار حفيظة سائق «أوبر»، الذي اشتبك معه ومات إثر إصابته بضربة «كوريك» على رأسه، وبحسب تحقيقات النيابة العامة أصدرت قرارها أمس، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

تفريغ كاميرات المراقبة

أوراق قضية مقتل سائق مصر الجديدة عامرة بأدلة الاتهام، التي وثقت الجريمة ومن بينها كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية والمبان الإدارية في منطقة الكوربة، وتظهرت المتهم «م.ك» 36 سنة، وهو يقف بسيارته أمام سيارة المجني عليه، قبل الاشتباك معه بالأيدي وبعدها أسرع إلى سيارته وأخرج «كوريك» حديدي، وضرب المجني عليه ضربة واحدة على رأسه فمات على إثرها.

اعتراف المتهم بقتل سائق مصر الجديدة

اعتراف المتهم بجريمته مدعيًا أمام النيابة العامة، التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وإزهاق روح المجني عليه بضربة قوية، أنّ ما حدث بينهما كان عبارة عن مشاجرة وليدة اللحظة وليست مدبرة، لأنه لم يكن يعرف المجني عليه ولم يكن بينهما أي مشاكل أو خلافات سابقة تدفعة للتخطيط لجريمة قتله.

أسرة سائق مصر الجديدة: لديه 4 أبناء واتقتل غدر

أسرة المجني عليه قالت في تحقيقات النيابة، إنّه العائل الوحيد للأسرة، وهو موظف حكومي وكان يعمل على سيارة «أوبر» لتوفير احتياجات أسرته، المكونة من 4 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة بالإضافة إلى زوجته، بينما قال 3 شهود عيان على حادث مقتل سائق أوبر مصر الجديدة أمام النيابة، أنّ المتهم هو من تهجم على المجني عليه خلال التدافع بالأيدي بعد أن اتهمه بتضييق الطريق أمامه.

عقوبة القتل العمد

وبحسب حديث سابق للمحامي سمير عبد العظيم لـ«الوطن» عن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات، فإنها تصل إلى الإعدام، إذ نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».