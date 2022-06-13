3 عاطلين يستولون على سيارة وهاتف «سائق أوبر» بأكتوبر تحت تهديد السلاح

قام 3 عاطلين بسرقة سيارة وهاتف سائق أوبر تحت تهديد السلاح أثناء توصيله لهم من إسكندرية إلى أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من سائق أوبر مقيم في الإسكندرية أنه تلقى طلبا لتوصيل 3 أشخاص من محطة الرمل بالإسكندرية إلى أكتوبر وعقب وصولهم طريق الواحات قاموا بتهديده بسلاح أبيض واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول.

حبس المتهمين على ذمة التحقيقات

ألقي القبض عليهم بمعرفة العميد عمرو البرعي رئيس القطاع وتمكن من ضبط السيارة والسلاح الأبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم هاني عماد رئيس المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 3 أيام على ذمة التحقيقات.