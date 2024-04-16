مصر تتسلم 131 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا عبر ميناء دمياط البحري 

أعلنت هيئة ميناء دمياط، استقبال نحو 31 ألف طن قمح، و13 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى نحو 38، حيث استقبل السفينة «NC CAPTAIN» التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 113 مترا وعرضها 18 مترا القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 65 ألفا و980 طنا من القمح.

استقبال ناقلات القمح

كما استقبل الميناء، السفينة «MAHA ROOS» والتي ترفع علم الهند ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 33 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 65 ألفا و200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32 ألفا و37 طنا تشمل 5271 طنا رمل و4144 طن علف بنجر و5482 طن كلينكر صب و17 ألفا و140 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40 ألفا و607 أطنان، تشمل 18 ألفا و567 طن قمح و1673 طن مولاس و253 طن جرارات و7200 طن خردة و9898 طن حديد و3016 طن ابلاكاش.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 574 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 461 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3199 حاوية مكافئة، وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 44104 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 180 ألفا و654 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4699 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4963 شاحنة.