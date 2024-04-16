خبير: استمرار أزمة غزة بسبب تخاذل المجتمع الدولي عن تحمل مسؤوليته لوقف الصراع

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ القاهرة كان لها رؤية واضحة حول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يمثله من تهديد خطير لاتساع رقعة الصراع في المنطقة.

ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ ما يحدث الآن في غزة نتيجة أنّ المجتمع الدولي والمنظمات الأممية خاصة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقوى الكبرى، لم تتحمل مسؤوليتها تجاه خفض التصعيد وتبني الرؤية المصرية الواضحة بإنهاء حالة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، باعتباره سبب ما نحن فيه الآن.

اتساع رقعة الصراع

وتابع أنّ اتساع رقعة الصراع واستمرار إسرائيل في إجراءاتها أحادية الجانب شكل نوعا من التهديد، مشيرا إلى أنّ إسرائيل خلال الفترة الآخيرة بدأت تنتهج سياسية واضحة وهي الاستهداف خارج الأراضي الفلسطينية ومحاولة توسيع رقعة الصراع، مدللا على ذلك باغتيال صالح العاروري، واستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا.