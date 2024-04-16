هل ترد إسرائيل على هجوم إيران؟.. الصحف الأمريكية تتوقع السيناريو الأسوأ

أشارت العديد من الصحف الأمريكية إلى الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، بعدما شنت الأخيرة هجومًا بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل، مساء السبت الماضي، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، في الأول من أبريل، وأسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.

نتنياهو يصر على ضرب إيران

ويصر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي على المضي قدمًا في توجيه ضربة عسكرية لإيران، رافضا الدعوات الدولية بممارسة ضبط النفس، بجانب تأكيد عزمه على توجيه ضربة مؤلمة لإيران، في حين يواصل العدوان على غزة، ما يضمن استمراره في منصبه، وفق ما قال إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال، مضيفا: «نتنياهو يتحرك لخدمة مصالحه السياسية الخاصة، ويعمل على إطالة أمد الحرب على أمل الاحتفاظ بمنصبه»، وفقا لما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية».

وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون الضربة الإسرائيلية المُحتملة لإيران، محدودة وغير مباشرة، تفاديًا للمواجهة الإقليمية الشاملة، بحسب ما كشفت «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، والتي نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن مجلس حرب الاحتلال، راجع الخطط العسكرية للرد المحتمل على إيران، ولا يزال المجلس مصممًا على التحرك، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد اتخذ قرار أم لا.

الصحف الأمريكية تكشف توقعات محتملة

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه جرى بحث مجموعة من الخيارات الدبلوماسية والعسكرية خلال اجتماع مجلس الحرب، فيما أكدت شبكة «إن بي سي نيوز» نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، القول، إن الرد الإسرائيلي على إيران سيكون محدود النطاق، موضحا المسؤولين الأمريكيين أنه من المرجح أن يتضمن الرد ضربات ضد القوات العسكرية الإيرانية والوكلاء المدعومين من إيران، كما أنه ليس من الواضح متى سيحدث الرد الإسرائيلي، لكنه قد يحدث في أي وقت.

وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أنّ دولة الاحتلال تنظر في خيارات للرد على الدولة الإيرانية، إذ تتراوح التوقعات ما بين الدبلوماسية وتنفيذ ضربة عسكرية وشيكة، موضحة الصحيفة عبر موقعها، أن قادة دولة الاحتلال يواصلون التفكير في الرد المحتمل على الهجوم الجوي الإيراني الضخم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وواجهوا عدة خيارات، كلها تحمل مخاطر.

ووفقا للاحتمالات التي وردت بالصحيفة الأمريكية، أنه في حال ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني فيجب عليها أنّ تفكر فيما إذا كانت ستفعل ذلك، بما يتناسب مع النتائج الفعلية للهجوم الإيراني.

الرد الإيراني

وتعقيبا على التصريحات المرتبطة بالرد الإسرائيلي، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الرئيس، إبراهيم رئيسي، قوله، إن رد إيران سيكون قاسيًا على أي تحرك يستهدف مصالحها، مؤكدا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل حقق أهدافه بنجاح، وأن بلاده سترد بشكل هائل وواسع وموجع على أدنى عمل يستهدف المصالح الإيرانية، وعلى كل مرتكبيه، بحسب ما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى اتصالات هاتفية، بنظراء في الشرق الأوسط وأوروبا، عبر فيها عن دعمه لإسرائيل بعد الهجمات التي شنتها إيران عليها، لكنه شدد أيضًا على ضرورة الاستقرار الإقليمي لمنع اتساع رقعة الصراع، كما قالت البنتاجون إن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقًا بهجومها على إسرائيل، وإن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع طهران، وفقا لـ«روسيا اليوم».