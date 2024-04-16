إزالة 9 تعديات على أملاك الدولة بمدينة بيلا في كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لإزالة التعديات بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وبحضور القيادات الأمينة والتنفيذية، وبمشاركة قوات الأمن ونواب رئيس المركز والمدينة.

إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة

وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والبناء المخالف والتي تعدى أصحابها بنطاق مدينة بيلا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين قوات الأمن وكافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة كفر الشيخ، لتنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

حصر جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وشدّد المحافظ، على استمرار الحملات لإزالة التعديات، مشيرا إلى حصر جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتاً إلى وجود تنسيق جاري مع مديرية الأمن لإزالة جميع التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات، مؤكداً أنّه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.