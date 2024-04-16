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نادي مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية للاسكواش بمشاركة 1500 لاعب 

كتب:

الوطن
03:52 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
نادي مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية للاسكواش بمشاركة 1500 لاعب 

نادي مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية للاسكواش بمشاركة 1500 لاعب 

يستضيف نادي مدينتي الرياضي غدا فعاليات بطولة الجمهورية الختامية بمشاركة نحو ١٥٠٠ لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية .

وتقام فعاليات بطولة الجمهورية للاسكواش في الفترة من ١٧ ابريل الى ٢٤ ابريل ، ويشارك فيها المصنفون العشرة الاوائل من السيدات والرجال للمنافسة على اللقب .

ويستضيف نادي مدينتي الرياضي بطولة الجمهورية للاسكواش ، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم يضم 11 ملعباً، مقسمة إلى 10 ملاعب فرعية وملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو 500 مشجعاً ،ما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات المحلية والدولية ، كان اخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢ .

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