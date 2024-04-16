نادي مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية للاسكواش بمشاركة 1500 لاعب 

يستضيف نادي مدينتي الرياضي غدا فعاليات بطولة الجمهورية الختامية بمشاركة نحو ١٥٠٠ لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية .

وتقام فعاليات بطولة الجمهورية للاسكواش في الفترة من ١٧ ابريل الى ٢٤ ابريل ، ويشارك فيها المصنفون العشرة الاوائل من السيدات والرجال للمنافسة على اللقب .

ويستضيف نادي مدينتي الرياضي بطولة الجمهورية للاسكواش ، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم يضم 11 ملعباً، مقسمة إلى 10 ملاعب فرعية وملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو 500 مشجعاً ،ما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات المحلية والدولية ، كان اخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢ .