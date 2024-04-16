طريقة عمل الجيلي كولا في المنزل.. زي المحلات وبأقل التكاليف

الجيلي كولا حلوى مطاطية مشهورة في الأسواق ويحبها الأطفال والكبار، وتجمع في مذاقها بين الكولا الغازية والجيلي الحلو، ولأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي تضر بالصحة، تسعى ربات البيوت إلى معرفة طريقة سهلة لتحضيرها لأطفالهن في المنزل لتفادي المكونات الصناعية المضرة التي تدخل في صناعتها.

يمكن تحضير حلوى الجيلي كولا بنكهات عديدة في المنزل، حسب وصفة الشيف فاطمة فؤاد، كالتالي:

مكونات تحضير الجيلي كولا

كوب إلا ربع كوكا كولا.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز أو معلقتان عسل نحل.

2 ملعقة كبيرة وملعقة صغيرة جيلاتين.

ملعقة كبيرة سكر.

خطوات تحضير الجيلي كولا

اخلطي الكولا وعسل الجلوكوز أو عسل النحل والسكر في وعاء صغير.

انقعي الجيلاتين في نصف كوب من الماء البارد لمدة 5 دقائق في وعاء آخر.

سخني خليط الكولا على نار هادئة حتى يغلي.

أزيلي الخليط من على النار وأضيفي الجيلاتين المنقوع.

قلبي الخليط جيدا حتى يذوب الجيلاتين تماما.

صبي الخليط في قوالب الجيلي.

دعي الخليط يبرد في الثلاجة لمدة من 4-6 ساعات حتى يجمد تماما.

اخرجي الجيلي من القوالب وقدميه.

نصائح لنجاح تحضير الجيلي كولا