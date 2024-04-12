حلويات عيد الفطر.. طريقة عمل السمبوسة زي المحلات

تعد السمبوسة واحدة من أطعم وألذ الحلويات التي يُفضلها كثيرون ويقبلون على تناولها في المناسبات السعيدة ومنها الأعياد؛ لذا وتزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك 2024، ولأن كثيرين لا يميلون إلى شراء مثل هذه الحلويات من المحلات ويفضلون إعدادها في المنزل، فنستعرض في السطور التالية طريقة عمل السمبوسة في المنزل.

طريقة عمل السمبوسة زي المحلات

ويمكن عمل السمبوسة في المنزل زي المحلات من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة واتباع الخطوات التالية، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:

مكونات عجينة السمبوسة

3 أكواب دقيق

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة ملح

ربع كوب زيت نباتي

طريقة تحضير العجينة

خلط الدقيق والملح في وعاء كبير. إضافة الماء الدافئ والزيت تدريجيًا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. تغطية العجينة وتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة. تقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وفردها على شكل دوائر رقيقة.

مكونات الحشوة (لحمة)

500 جرام لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات مشكلة (قرفة، هيل، كزبرة، كمون) حسب الرغبة

طريقة تحضير حشوة اللحم

تسخين الزيت في مقلاة وإضافة البصل وقليه حتى يصبح ذهبي اللون. إضافة الثوم وقليه لثوانٍ قليلة. إضافة اللحم المفروم وقليه حتى ينضج. إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات وقليه لعدة دقائق. إخراج الحشوة من النار وتركها حتى تبرد.

مكونات الحشوة (جبنة)

500 جرام جبنة بيضاء مبشورة

بصلة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة تحضير حشوة الجبنة

تسخين الزيت في مقلاة وإضافة البصل وقليه حتى يصبح ذهبي اللون. إضافة الجبنة المبشورة وقليها حتى تذوب. إضافة الملح والفلفل الأسود وقليها لثوانٍ قليلة. إخراج الحشوة من النار وتركها تبرد.

طريقة تحضير السمبوسة