طريقة عمل مربى الفراولة.. مذاق طبيعي وفوائد لا حصر لها

مربى الفراولة من الأكلات اللذيذة التي يحبها كثير من الأشخاص خاصة الأطفال في سندوتشات المدرسة، ويمكن لربة المنزل تحضير مربى الفراولة بمكونات صحية في المنزل بدلًا من شرائها، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل مربى الفراولة بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل مربى الفراولة

تناولت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مربى الفراولة في برنامجها على قد الإيد، الذي يُعرض على قناة cbc سفرة، كما يلي.

المكونات

- كيلو فراولة.

- نصف كيلو سكر.

- عصير نصف ليمونة.

- علبة جيلي أحمر.

طريقة التحضير

ـ ضعي الفراولة والسكر في إناء على النار حتى الغليان.

ـ أضيفي عصير الليمون والجيلي إلى الإناء مع التقليب.

ـ هدئي النار واتركي المزيج حتى نضج المربى.

ـ احفظي المربى في وعاء زجاجي واستخدميها وقت الحاجة.

فوائد مربى الفراولة

في إطار هذا، أكد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس لـ«الوطن»، عددا من الفوائد الصحية للفراولة، وبينها تنظيم عمل الجهاز الهضمي لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والحفاظ على صحة القلب والشرايين لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

وتحتوي الفراولة على نسبة كبيرة من فيتامين ج الذي يقوي الجهاز المناعي، ما يجعلها مفيدة للوقاية من نزلات البرد، كما يُنصح بتناول الحوامل لها لأنها تحتوي على نسبة عالية من «الفوليك أسيد» الذي يقلل فرص تشوهات الأجنة.