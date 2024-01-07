هرم «الكولا» في أسوان.. معجزة أثرية توازي مجرى النيل (صورة)

تحافظ مدينة أسوان على جاذبيتها كوجهة سياحية مع قرب حلول إجازة منتصف العام، حيث تقدم للزوار فرصة للتعمق في ماضيها الغني من خلال زيارة الأماكن الأثرية والمعابد، إذ تزخر بعدد كبير من المعالم الشاهدة على تاريخ وحضارة مصر، ومن بينها هرم «الكولا» الذي بني من الحجر الجيري في عهد الملك زوسر.

يقول الباحث الأثري والمرشد السياحي مصطفى حسبو، إن اكتشاف هرم الكولا يعود إلى سنة 1842، عندما شاهده أحد علماء الآثار الآثار وكتب عنه تقريرا، وفي عام 1882 جاء عالم المصريات الشهير «ماسبيرو»، وآخرون مثل بروجيش وقرروا الحفر ظنًا منهم أن بها مسارات وقبرا للملك بالداخل، ما تسبب في تحطم الجانب الشمالي منه.

هرم مدرج من عدة طبقات

وذكر الباحث الأثري لـ«الوطن، أن بعثة من مؤسسة الملكة إليزابيث للدراسات المصرية القديمة سنة 1946 بدأت الحفر في هذا الموقع، أملا في العثور على مدخل هذا الهرم، لكنها لم تنجح في الوصول إليه، فيما توصلت بعثة أثرية أخرى إلى أن البناءين القدامى للهرم استخرجوا الأحجار من محجر قريب، مؤكدا أن الهرم شيد ليكون هرما مدرجا ويتكون من عدة طبقات.

معجزة أثرية

ويؤكد الباحث الأثري، أن الأهرامات عموما تجسد عبقرية المصريين القدماء، حيث إن اتجاه زوايا أركان الهرم تتطابق مع الاتجاهات الأصلية الأربعة، وهي شيء مثير للدهشة بسبب عدم وجود وسيلة يحددون بها الاتجاهات وقت إنشائه، كما أن محور الهرم يوازي اتجاه جريان مياه النيل من الجنوب إلى الشمال.

ويعد هرم الكولا أثرا مهما في مدينة ادفو شمال محافظة أسوان، والتي تضم عددا كبيرا من المعالم الأثرية، أبرزها معبد حورس ومدينة الكاب وهرم ادفو بمنطقة الغنيمية والعديد من المقابر التي تعود إلى عصر الدولة القديمة.