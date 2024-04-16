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«الوطنية للصحافة»: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الأحد المقبل

كتب:

سهيلة هاني
04:29 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية

الهيئة الوطنية للصحافة - أرشيفية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان رسمي صدر عنها اليوم، موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين إلى المعاش خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري 2024. 

موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة 

وأكد عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 مارس 2024، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 21 أبريل الجاري، حيث سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

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