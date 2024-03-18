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«الوطنية للصحافة»: 31 مارس فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات المؤسسات القومية

كتب:

أحمد البهنساوى
10:27 م | الإثنين 18 مارس 2024
الهيئة الوطنية للصحافة

الهيئة الوطنية للصحافة

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعا برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عيد العزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا والشيماء عبدالإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام، والمستشار مدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة، إذ أعلنت فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، يوم 31 مارس الجاري، حتى 4 أبريل المقبل.

الهيئة الوطنية للصحافة

قررت الهيئة فى اجتماعها تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ووليد عبد العزيز عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأسامة أبو باشا عضو الهيئة، والشيماء عبد الإله عضو الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة، والمستشار مدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

انتخابات الصحفيين

صرح المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، بأن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات عقدت اجتماعا مساء اليوم، جرى خلاله وضع الضوابط الخاصة بالترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، والجدول الزمنى للعملية الانتخابية، بدءا من فتح باب الترشح، وحتى إعلان النتائج النهائية.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه سيجري غدا مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية، بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.