وزير الأوقاف يكرم إمام وخطيب مسجد الحسين على جهوده في شهر رمضان

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد الحسين، لجهوده المتميزة خلال شهر رمضان الماضي، بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية اليوم.

كما كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مديري العموم، وهم:

1. الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة

2. الدكتور محمد السيد إبراهيم نصار - مدير عام شؤون المساجد

3. رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضي - مدير عام المكتب الفني

4. محمد إبراهيم حسن عرابي - مدير عام العلاقات العامة والمراسم

5. الدكتور محمود خليل سيد - وكيل مديرية أوقاف القاهرة

6. الدكتورة هدى حميد معوض - مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

7. إسماعيل رجب أحمد عبد الرحمن - مدير إدارة اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

8. جيهان حمدي عبد المعطي حسن - مدير إدارة المعارض والتسويق بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية