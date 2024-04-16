مراسل «القاهرة الإخبارية»: الدولة المصرية تعمل جاهدة لإنفاذ أكبر قدر من المساعدات لغزة

قال محمد جمال، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إنه ما بين جهود مصر الدؤوبة وعراقيل إسرائيل المستمرة، يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية من الأراضي المصرية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

64 ألف شهيد جراء العدوان على غزة حتى الآن

وأضاف «جمال»، خلال رسالة على الهواء، أنه على الرغم من العراقيل العديدة التي تعمل إسرائيل من خلالها لعرقلة أو تقليل دخول المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين من سكان القطاع إلا أن الدولة المصرية تعمل جاهدة بواسطة سلطاتها المحلية وأجهزة مختلفة في معبري رفح وكرم أبو سالم على إنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإغاثية إلى سكان القطاع الذين يعانون ويلات الحرب منذ ما يزيد على 6 أشهر، وأسفرت عن 64 ألف شهيد ونحو 76 ألف مصاب.

200 شاحنة محملة بمختلف السلع

وأشار إلى أنه منذ الصباح الباكر وحتى الآن تجاوز عدد الشاحنات التي مرت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم على مستوى المساعدات الغذائية والدوائية 200 شاحنة محملة بمختلف السلع التي يحتاج إليها الأشقاء الفلسطينيون إلى جانب 4 شاحنات من الغاز سيكون لها دور كبير على مستوى توليد الكهرباء وعمل ما تبقى من المستشفيات، كما يستمر معبر رفح في استقبال المصابين من الجانب الفلسطيني ووصل عددهم إلى 25 مصابا.