«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين في غزة منذ بداية الحرب

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهم في دائرة استهداف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهناك ما يزيد على 133 صحفيا شهيدا خلال القصف الإسرائيلي المباشر.

الصحفيون الفلسطينيون يتم استهدافهم أثناء تغطيتهم للنزاعات

وأضاف «جبر»، أن الصحفيين الفلسطينيين يتم استهدافهم أثناء تغطيتهم للنزاعات والحروب مع الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الاستهداف المباشرة للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، والتي ظهرت بوضوح محاولة منهم لمنع وطمس الحقيقة أن تصل للعالم.

وأكد أن الغرب يتمتع بحرية الصحافة، وفي نفس الوقت يمنع المؤسسات الإعلامية والصحفيين من استخدام بعض المصطلحات التي تبرز وتؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والمجازر البشعة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.