الاتحاد الدولي للصحفيين: محاولة إسرائيلية لطمس الحقائق في غزة

قال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، علي يوسف، إن هناك تشويه متعمد من وسائل الإعلام الغربية للجرائم التي تحدث في غزة، إذ توجد محاولة لطمس الحقائق، وعدم إظهار المجازر البشعة، وعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

دور وسائل التواصل الاجتماعي في القضية الفلسطينية

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وسائل التواصل الاجتماعي كشفت هذه المجازر، وكشفت للعالم أن الكيان الإسرائيلي يقوم بعملية إبادة للشعب الفلسطيني، وعملية انتقام وحشية لم يحدث مثلها في التاريخ.

فيديوهات تبرز جرائم الحرب

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي في البداية حاول أن يبث فيديوهات وإعلانات مدفوعة الأجر، للترويج لروايته في الـ7 من أكتوبر، لكن المنصات العربية نبهت العالم من خلال نشر فيديوهات تبرز جرائم الحرب.