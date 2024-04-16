«الحرية المصري» يثمن إطلاق التحالف الوطني للقافلة السادسة لدعم أهالي غزة

ثّمن حزب الحرية المصري، إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات، مؤكدا أن مصر لم تتأخر لحظة عن دعم ومساندة الأشقاء فى غزة.

«الحرية المصري» يشيد بدور التحالف الوطني في دعم أهالي غزة

وأشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي أصبح له دور في الواقع المصري، وتوحيد القوى وتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مضيفا أنه نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى في تنمية المجتمع.

وأكد «مهني»، أن العمل الأهلي يقع على عاتقه دور كبير تجاه مساندة الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي، مضيفا أن الدعم الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته يأتي تأكيدا على كونها القضية الأولى للأمة العربية.