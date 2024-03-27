القليوبية تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف نقل التعليم الفني

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مواعيد امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني «نهاية العام» 2024 بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمزدوج.

الخريطة الزمنية لانطلاق الامتحانات

أوضح محافظ القليوبية، أنه جرى وضع الخريطة الزمنية لانطلاق الامتحانات في مدارس التعليم الفني بالمحافظة لامتحانات «نهاية العام» 2024، وهي كالتالي:

المدارس الثانوية الصناعية

الامتحان التحريري لتخصصات إعداد مهني 21 إبريل المقبل

الامتحان التحريري لنظام الثلاث والخمس سنوات 9 مايو المقبل

الامتحان التحريري المدارس الجدارات 14 مايو المقبل

الامتحان التحريري لمدارس التعليم المزدوج

امتحانات مدارس التعليم المزدوج صناعي وزراعي وفني وإداري 8 مايو المقبل

المدارس الثانوية الزراعية

الامتحان التحريري للمهني وفصول الخدمات 22 إبريل المقبل

الصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية 8 مايو المقبل

امتحان التحريري للصف الأول والثاني بجميع النوعيات 13 مايو المقبل

الامتحان التحريري لمدارس الجدارات 18 مايو المقبل

المدارس التجارية والفندقية

الامتحان التحريري عام ومتقدم وجدارات 28 إبريل المقبل

الامتحانات العملية والمعملية بالمدارس

أضاف المحافظ أنه تقرر أن تتم الامتحانات العملية والمعملية بمدارس التعليم الزراعي ومدارس التعليم التجاري والفندقي وفق الجداول المعلنة بكل مدرسة على حدة، مشيرا إلى أن المدارس ذات الكثافات العالية يجوز لها عمل جدول خاص واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها وإرسال صورة إلى الإدارة النوعية المختصة بالمديرية على ألا يتم عقد امتحانات تحريرية قبل يوم الأحد 21 إبريل.