«القاهرة الإخبارية»: تواصل الجهود المصرية لإغاثة الشعب الفلسطيني

قال محمد جمال، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن اليوم يشهد زيادة في عدد المصابين الفلسطينيين، جراء العمليات المسلحة التي تنفذها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، إلى 43 مصابا، جرى استقبالهم اليوم منذ الصباح حتى الآن، عبر معبر رفح الحدودي.

وأضاف «جمال»، أن معبر رفح الحدودي قدم لهؤلاء المصابين الخدمات الإسعافية العاجلة، بواسطة رجال هيئة الإسعاف المصرية، وجرى تشخيص الحالات، ونقلهم إلى المستشفيات للتعامل معاهم، سواء على مستوى تلقي العلاج بصفة مستمرة، أو على مستوى إجراء جراحات عاجلة.

السلطات المحلية المصرية في معبر رفح الحدودي تعمل على قدم وساق

وأشار إلى أن هؤلاء المصابين الـ43، رافقهم 86 شخصا من ذويهم، وقدمت لهم الخدمات العاجلة على المستوى الإنساني، ووفرت لهم الدولة المصرية الاحتياجات الأساسية اللازمة للعيش، موضحا أن السلطات المحلية المصرية في معبر رفح الحدودي، تعمل على قدم وساق لإيصال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل.

وأوضح مراسل القناة، أن عدد الشحنات التي مرت وعبرت من الأراضي المصرية إلى غزة حتى الآن، إلى 247 شاحنة، محملة بالأغذاية والأدواية والوقود، التي تمثل طوق نجاة للشعب الفلسطيني.