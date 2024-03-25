رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

البرلمان العربي يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة لأول مرة

كتب:

يسرا البسيوني
11:24 م | الإثنين 25 مارس 2024
البرلمان العربي

البرلمان العربي

رحب البرلمان العربي، بتبني مجلس الأمن ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.

وقف العدوان ووقف إطلاق النار

ودعا البرلمان العربي، إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن للوقوف على مسؤولياتها القانونية والتاريخية لوقف العدوان ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

اقرأ المزيد:

نائب رئيس البرلمان العربي يثمن جهود السيسي وبن زايد لوقف إطلاق النار بغزة

عضو «البرلمان العربي» تدعو إلى زيادة مشاركة النساء في مفاوضات حظر الأسلحة ذاتية التشغيل

رئيس البرلمان العربي: نصر العاشر من رمضان أعاد للأمة عزتها وكرامتها

البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
بقلم يسرا البسيوني