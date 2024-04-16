محلل سياسي: مخيم النصيرات يستهدف بشكل متواصل

قال جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي، إن إسرائيل تستهدف محافظة الوسطى التي تتركز في دير البلح وعدة مخيمات منها النصيرات، وهو مخيم مهم ذو كثافة سكانية، وعلى ما يبدو أن هناك عددا كبيرا من مقاتلي الفصائل الفلسطينية المستمرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «حرب»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن إسرائيل عندما خرجت من محافظة خان يونس انتقلت إلى الوسطى باعتبار أن هناك كتيبة من الفصائل، كما تقول إسرائيل، الأمر الذي يشير إلى أن هناك معركة ستكون لعدة أيام أو لفترة زمنية طويلة داخل هذا المخيم والمخيمات الملاصقة.

وأوضح أن إسرائيل مستمرة في عملياتها العسكرية في غزة والاجتياح البري في القطاع، والتي بدأت في الشمال ثم ذهبت لخان يونس وعادت الآن إلى وسط القطاع، وهذا جزء من العملية العسكرية التي تقوم بعمليات تدمير هائلة لهذه المحافظة بعدما شهدت المناطق الأخرى تدميرا واسعا.