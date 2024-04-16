إزالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة بكافة أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

حملات في حي العامرية أول

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، شن حملة مُكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة سور داخل قطعة أرض بالعامرية شارع الخاصة الملكية، وإزالة أسوار بجوار مكتب الصحة، فضلا عن إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع الشرقاوي قبلي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء شدة خشبية بشارع العراوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ضبط مخالفات في حي العامرية ثان

وشن حي العامرية ثان برئاسة يحيى زكريا، حملة مُكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بقرية أبو السعود، وتم التحفظ على 2 طن أسمنت.

إزالة مخالفات بناء في حي شرق

ونفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مُكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بالدور الثاني علوي بعقار خلف مخزن هيمن بمنطقه 6 أكتوبر بخورشيد، والتحفظ على 2 طن أسمنت، فضلاً عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار 4 شارع المصرف بمنطقة الرابعة الناصرية، وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الحديد.

إيقاف أعمال بناء مخالف في المنتزه ثان

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية لحجرتين أعلى سطح العقار الكائن بجوار مزلقان البحرية، وإزالة سور مخالف وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على 1.5 طن حديد تسليح.