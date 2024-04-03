من قريتين إلى محافظة.. يحيى وكنوز يكشف كيف تأسست مدينة الإسكندرية

أحداث تاريخية كثيرة، يناقشها مسلسل يحيى وكنوز 3 رغبة في تعريف الأجيال القادمة وتحديدًا الأطفال بالتاريخ المصري القديم، وخلال أحداث الحلقة 24، وردت حكاية الملك ألكسندر الأكبر وتأسيسه مدينة الإسكندرية، وسط حالة من التشويق والإثارة لمتابعة الأحداث القادمة وقصص تاريخية مختلفة.

سبب تسمية محافظة الإسكندرية بهذا الاسم

خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل يحيى وكنوز 3، فاوضت عصابة سارقي الهوية «يحيى» على سرقة سيف ألكسندر الأكبر مقابل فك أسر «سينو» صديق يحيى، وخلال ذهابهم إلى عصر الملك ألكسندر عبر البوابة السحرية، سأل أحدهم «هي الإسكندرية اتسمت على اسم الملك ألكسندر الأكبر».

«جميلة» مدرسة التاريخ وإحدى أفراد عصابة سارقي الهوية في مسلسل يحيى وكنوز 3، قالت إن مدينة الإسكندرية قديمًا كانت عبارة عن قريتين هما «راقوديس وفاروس» وإن الملك ألكسندر الأكبر ضمهما سويًا وأطلق عليهما «الإسكندرية» على اسمه، موضحة أنه قام ببناء العديد من المدن حتى أصبحت محافظة الإسكندرية فيما بعد.

اسم الإسكندرية في مختلف دول العالم

على الرغم من وجود العديد من البلاد باسم الملك ألكسندر الأكبر «الإسكندرية» في مختلف دول العالم، إلا أن محافظة الإسكندرية في مصر، لها مكانة خاصة وشهرة واسعة، نظرًا لما شهدته من أحداث تاريخية، وفقًا لما أوضحته مدرسة التاريخ بمسلسل يحيى وكنوز 3.