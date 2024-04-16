خبير: وسائل إعلام غربية روّجت أكاذيب لتبرير الإبادة الجماعية في غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلاقات الدولية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلقى دعما غير محدود من بعض وسائل الإعلام الغربية لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «من أدوات الدعم التي يتلقاها الاحتلال الإسرائيلي الإعلام الكاذب، حيث يسانده بالتأكيد وسائل إعلام غربية».

ترويج أكاذيب لدعم الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: «منذ اللحظة الأولى التي انطلق فيها العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة المدنيين العُزل، خصوصًَا النساء والأطفال، كانت هناك آلة إعلامية تدور مع آلة الحرب الإسرائيلية تقدم ادعاءات وأكاذيب كثيرة جدًا تخالف الحقيقة، ومصر تعرضت لبعض هذه الأكاذيب حينما تم الترويج كذبًا بأن مصر تغلق معبر رفح، أو أن مصر لا تقدم المساعدات لسكان القطاع، وبالتالي فإن منظومة الكذب هي منظومة دائمة داخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن يساندها من الدول الغربية».

وأكمل: « ليس غريبًا أن تكون هناك توجيهات بعدم استخدام مصطلحات معينة، لأن حقيقة استخدام هذه المصطلحات يعكس الواقع المأساوي والكارثة الإنسانية التي حلت بالقطاع على مدار 7 أشهر، وما زالت مستمرة حتى الآن دون رادع».