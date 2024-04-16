اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر: وقف إطلاق النار في غزة أساسي لنزع فتيل التوتر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر: وقف إطلاق النار فى «غزة» أساسى لنزع فتيل التوتر

- «السيسى» لرئيس «الاستخبارات الروسية»: يجب إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية.. وإقامة الدولة الفلسطينية تضمن السلام والاستقرار فى المنطقة

- توجيهات رئاسية للحكومة بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة ودخولها الخدمة

- «مدبولى» يتابع تحسين مياه مصرف كتشنر وتوصيل المرافق للإسكان الاجتماعى ومشروع التغذية المدرسية

- «الرقائق الإلكترونية» مستقبل الاستثمار فى مصر

- طقس سيئ فى الخليج.. وفاة 16 فى «عُمان» والإمارات تلغى رحلات جوية

- ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والعواصف فى باكستان إلى 41 مواطناً.. و«الأرصاد السعودية» تصدر إنذاراً أحمر

الصفحة الثانية

- جرائم الإبادة الجماعية تتواصل.. «الاحتلال» يكثف قصف مخيمات «غزة»

- «الأمم المتحدة»: الهجمات الإسرائيلية تسبب أضراراً غير مسبوقة للمساكن والبنية التحتية.. و«الصحة الفلسطينية» تحذر من كارثة بسبب توقف مولدات الكهرباء.. واعتقال عشرات الشبان والتنكيل بهم وإجبار النساء والأطفال على الخروج من مدرستى إيواء وسط إطلاق قذائف المدفعية فى بيت حانون

- مخاوف من تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.. و«واشنطن» تخشى المواجهة الشاملة

- «نتنياهو» يؤكد عزمه توجيه ضربة مؤلمة لـ«طهران».. والولايات المتحدة: الرد سيكون محدود النطاق.. و«نيويورك تايمز»: إسرائيل تنظر فى خيارات تتراوح بين الدبلوماسية وتنفيذ ضربة عسكرية وشيكة.. و«رئيسى»: رد إيران سيكون قاسياً على أى تحرك يستهدف مصالحها.. والهجوم على إسرائيل حقق أهدافه بنجاح

- مبادرة إنسانية مصرية للتعامل مع أزمة السودان فى «مؤتمر باريس»

- «الخارجية»: تشمل تدشين مستودعات إغاثية قُرب الحدود وإرسال فرق طبية ومد المستشفيات بالأجهزة والأدوية

- خبراء: نمو الاقتصاد المصرى رغم التحديات الإقليمية للمنطقة يعكس حكمة القيادة السياسية

- «الشرقاوى»: كل الشواهد تؤكد دخول مصر مرحلة اقتصادية متقدمة وجاهزة لجذب الاستثمارات

- «أنيس»: التضخم وارتفاع ديون الدول الكبرى سبب رئيسى لتراجع النمو

الصفحة الثالثة

- «مدبولى»: المشروعات الصغيرة تحقق التنمية بتعزيز معدلات التشغيل

- باسل رحمى: توفير 319.1 ألف فرصة عمل وتسهيل وتقديم الخدمات لـ173 ألف مشروع.. وتمويل تحويل 70.477 سيارة للعمل بالغاز حتى فبراير 2024

- إعداد استراتيجية وطنية موحدة لتنمية الصناعات الحرفية والتراثية.. والتنسيق مع «العمل الدولية» لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى

- «الشيوخ» يطالب بمراجعة تسعير القطن وتعظيم القيمة المضافة

- مطالبات بخفض تكاليف الإنتاج واستخدام الميكنة الزراعية لزيادة الدخل وتوفير مستلزمات الإنتاج

- «آمنة»: 8 آلاف منسق لرفع الوعى بالقضية السكانية وآثارها على التنمية

- «التنمية المحلية»: تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية

- «التجارة»: 9٫6 مليار دولار صادرات سلعية بزيادة 5.3%

- تركيا أكبر الأسواق بقيمة 874 مليون دولار ومواد البناء والصناعات الغذائية فى المقدمة

- «مكافحة الإدمان»: خدمات علاجية لـ39 ألف مريض مجاناً

- «التضامن»: 30 مركزاً فى 19 محافظة تستقبل المرضى و96% من الخدمات يستأثر بها الذكور

- القاهرة تتصدر المركز الأول فى الاتصال بالخط الساخن.. والإنترنت وسيلة تعارف المرضى على الخدمات

الصفحة الرابعة

- «الرقائق الإلكترونية» مستقبل الاستثمار فى مصر

- تحفيز الاستثمار.. ومجلس وطنى لتوطين تكنولوجيا التصنيع

- «مدبولى»: نسعى لخلق بيئة ملائمة للاستفادة من الخبرات الدولية.. و«تكنولوجيا المعلومات»: 60 شركة إلكترونيات وأنظمة مدمجة تعمل فى مصر

- استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد «2022-2026» تستهدف مضاعفة صادرات منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود

- الترويج لمصر كمقصد عالمى لمقدمى خدمات تصميم الإلكترونيات والقيمة المضافة واختبار الجودة وتعزيز تنافسيتها العالمية فى هذا القطاع الواعد

- نائب رئيس شعبة «التحول الرقمى»: لدينا شركات قادرة على المنافسة عالمياً

الصفحة الخامسة

- «الاتصالات»: 3 شركات بدأت تصنيع المحمول والحاسب اللوحى باستثمارات مليارى جنيه

- تمكين البحث وتعميق التعاون بين المصانع والأوساط الأكاديمية ضرورة لتلبية احتياجات صناعة الإلكترونيات

- خبراء: الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو الدخول فى صناعة الإلكترونيات

- «عبدالفتاح»: لدينا فرصة للمنافسة.. و«محمد»: أمن قومى.. و«تامر»: نمتلك جميع الإمكانيات.. و«الحارثى»: مطلوب تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة

- أستاذ نظم معلومات: نقص الشرائح الإلكترونية يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمى

- د. عصام الجوهرى: مساهمتنا ضرورة.. ولدينا الكوادر العاملة فى مجال التصميم

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: رؤية مصر.. هكذا حذر «السيسى» العالم من الانفجار الإقليمى!

- د. محمود خليل: «اللامعقول» يكسب

- سحر الجعارة: حزب الكراهية

- بلال الدوى: حالة «لا استقرار» متعمدة فى الشرق الأوسط

- لينا مظلوم تكتب: الأسعار.. بين القرارات والعامل الأخلاقى

- عماد فؤاد يكتب: أرض الخوف (2)

الصفحة السابعة

- يا ليلة بيضا.. احتفالات في الزمالك بعد نصر القمة

- مجلس الإدارة يقر مكافآت خاصة للاعبين.. و«جوميز» يشيد بالفريق ويبدأ الاستعداد لمواجهة دريمز الغانى

- كشف حساب بالجملة.. عقوبات وجلسات تصحيح فى الأهلى.. وفحص طبى شامل لـ«كهربا»

- البقاء للأقوى.. ريال مدريد فى مواجهة كروية ثقيلة مع مانشستر سيتى بأبطال أوروبا.. وأرسنال ينزل ضيفاً على بايرن ميونيخ فى لقاء مثير

الصفحة الثامنة

- الطفل المرتجف.. ضحكة «أبولولى» تعود فى مصر

- «الكانديولا» الورد اللى فتَّح فى حقول «الفيوم»

- يدخل فى صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل ويتم تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبى

- «لوحات المناديل».. تحية من «محمد» لنجوم دراما رمضان

- «فانتازيا وفلكلور صعيدى».. مصر تنافس بفيلمين فى «كان»

- للعناية بالبشرة والشعر.. منتجات «مروة» من خير الطبيعة