خالد الجندي: نشكر «المتحدة» على برامجها ونقل الفعاليات الدينية في رمضان

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على ما أنتجته من برامج، وما نقلته من فعاليات دينية خلال شهر رمضان، قائلا: «جعلت الناس تستمتع بالدين».

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء: «حدث تناغم بين العلم والإعلام وخاصة على قناتي الناس والحياة، ما بين نقل شعائر الصلوات خاصة التراويح من مسجد الحسين، وأكثر من 50 برنامجا دينيا».

وأوضح الجندي: «الناس شبعت دين؛ الناس استمتعت بالدين، نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يرعى هذا التوجه والتدين، في كل مكان دروس وحلقات قرآن واعكتاف وكل الأطياف الدعوية على الساحة، وعدد الشباب الضخم الموجود في المساجد والكل بيدعو للبلد والرئيس والشرطة والجيش».