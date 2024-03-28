رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

خالد الجندي: «مفيش حد له وزن عند ربنا إلا بالأعمال الصالحة»

كتب:

منة شبانة
04:15 م | الخميس 28 مارس 2024
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عن بعض الأنوار القرآنية في تفسير سورة القارعة، لافتا إلى أن القارعة اسم من أسماء يوم القيامة سمّي بذلك لأن أهواله تقرع القلوب، وتزلزلها.

كله زائل لا قيمة له

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «مافيش حد ليه وزن عند ربنا إلا بالأعمال الصالحة، بدليل أن الجبال ستأتى يوم القيامة ليس لها وزن».

وحذر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الغرور في الصحة أو المناصب أو المال أو العلم أو الجاه أو الوسامة، معلقا بالقول: «كله زائل لا قيمة له»، كله سيأتي إلى الله في حال هلع وخوف يوم القيامة، حتى أن الملائكة ستقف خائفة من هول الأحداث، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا».

اقرأ المزيد:

برنامج «لعلهم يفقهون» يستعرض كيفية استجلاب البركة في الطعام (فيديو)

الشيخ رمضان عبدالمعز يبدأ برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة الناس بتكبيرات العيد

مقدم برنامج لعلهم يفقهون: الرئيس السيسي شرف علماء البرنامج

«الجندي»: اختيار أحد علماء لعلهم يفقهون لخطبة الجمعة أمام الرئيس شرف لنا
بقلم منة شبانة