خالد الجندي: «مفيش حد له وزن عند ربنا إلا بالأعمال الصالحة»

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عن بعض الأنوار القرآنية في تفسير سورة القارعة، لافتا إلى أن القارعة اسم من أسماء يوم القيامة سمّي بذلك لأن أهواله تقرع القلوب، وتزلزلها.

كله زائل لا قيمة له

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «مافيش حد ليه وزن عند ربنا إلا بالأعمال الصالحة، بدليل أن الجبال ستأتى يوم القيامة ليس لها وزن».

وحذر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الغرور في الصحة أو المناصب أو المال أو العلم أو الجاه أو الوسامة، معلقا بالقول: «كله زائل لا قيمة له»، كله سيأتي إلى الله في حال هلع وخوف يوم القيامة، حتى أن الملائكة ستقف خائفة من هول الأحداث، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا».