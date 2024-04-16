«الوطنية للصحافة» تعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجالس إدارات المؤسسات القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.

أضافت «الوطنية للصحافة»، أنه جرت موافاة المؤسسات صباح اليوم، بالكشوف المبدئية للمرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسات وفروعها.

أوضحت أن تقديم الطعون والتنازلات يكون خلال أيام 17- 18 -21- 22 أبريل الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.