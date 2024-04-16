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«الوطنية للصحافة» تعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجالس إدارات المؤسسات القومية

كتب:

سهيلة هاني
09:26 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
شعار الهيئة الوطنية للصحافة

شعار الهيئة الوطنية للصحافة

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، الكشوف المبدئية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.

أضافت «الوطنية للصحافة»، أنه جرت موافاة المؤسسات صباح اليوم، بالكشوف المبدئية للمرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسات وفروعها.

أوضحت أن تقديم الطعون والتنازلات يكون خلال أيام 17- 18 -21- 22 أبريل الجاري، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

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بقلم سهيلة هاني