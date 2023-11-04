غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشارك في إرسال مساعدات غذائية لفلسطين

شاركت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في قافلة مساعدات لدعم أهلنا في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، وانطلقت مساعدات غرفة الطباعة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 إلى معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

غرفة الطباعة: قافلة المساعدات دعما للقضية الفلسطينية

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، في بيانها، أن قافلة المساعدات تأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة ودعماً للقضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن أهل غزة، وتضم القافلة مساعدات غذائية.

غرفة الطباعة: نقف بكامل أعضائنا لدعم الأشقاء في فلسطين

أعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف وقوف الغرفة بكامل أعضائها لدعم الأشقاء في فلسطين وعدم ادخار الجهد لتقديم المساعدات خلال الفترة القادمة.