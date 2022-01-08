برنامج تدريبي حول أساليب التعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، البرنامج التدريبي الداخلي بعنوان «الأساليب الحديثة في التعبئة والتغليف»، لقسم بحوث هندسة التصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية، خلال الفترة من غد الأحد حتى الخميس المقبل، بالقاعة الرئيسية بالمعهد، تحت رعاية وإشراف الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد، والدكتور عاطف سعد عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب.

زيادة وعي المتدربين بأهمية تعبئة وتغليف الأغذية

يهدف البرنامج التدريبي إلى زيادة وعي المتدربين بأهمية تعبئة وتغليف الأغذية، والتعرف على الأساليب أو التقنيات الحديثة في التعبئة والتغليف.

يتضمن البرنامج التدريبى العديد من الموضوعات المهمة مثل الأساليب الحديثة لتعبئة الأغذية لإطالة فترة الصلاحية، ودور التعبئة والتغليف في الحد من الفاقد، وترشيد الاستهلاك الغذائي، والعبوات الذكية والجو الغازي المعدل والنانوتكنولوجي، والاستفادة من المخلفات الزراعية كبدائل للبلاستيك، واستخدام تكنولوجيا النانو في إنتاج الأغشية الطبيعية لزيادة فترة صلاحية الأغذية، وإنتاج مواد بيولوجية لتحسين خصائص الأغشية للعبوات الغذائية القابلة للأكل، والقياسات الهندسية للعبوات، والاتجاهات الحديثة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

الاتجاهات الحديثة ودورها في تنمية الصناعات الغذائية وعلاقتها بسلامة الغذاء

كما ينظم معمل تكنولوجيا الأغذية بمحطة «الصبحية» بمحافظة الإسكندرية التابع لمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بالجيزة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «الاتجاهات الحديثة ودورها في تنمية الصناعات الغذائية وعلاقتها بسلامة الغذاء» خلال الفترة من غد الأحد حتى الخميس المقبل، بقاعة الاجتماعات في معهد البساتين بالمحطة.

ويتضمن البرنامج التدريبي العديدة من الموضوعات المهمة في مجال سلامة الغذاء مثل المواد المضافة للأغذية وعلاقتها بسلامة الغذاء، تشعيع الأغذية وعلاقته بسلامة الغذاء، عوامل سلامة الغذاء التي تحدد فترة صلاحية المنتج، الممارسات الصحية السليمة لضمان سلامة الغذاء، ضوابط اختيار وتداول المواد الخام المستخدمة في صناعة الغذاء، تأثير عمليات التصنيع علي جودة وسلامة المنتج الغذائي، الأغذية المحورة جينيا، الظروف المثلى لحفظ الأغذية، الاستفادة من مخلفات الغذاء لتقليل التلوث البيئي، والأنشطة الداعمة للصحة من اللبن الخض.