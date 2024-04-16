رئيس الرقابة: تركيا والسعودية والإمارات في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية

قال المهندس عصام النجار رئيس الرقابة العامة على الصادرات والوردات، إن الدولة تسعى بكل جهد لزيادة الصادرات من السلع غير البترولية، بنسبة تصل إلى 20% سنويًا، وهو توجه للدولة بشكل عام، وكلف به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، لتعزيز الحصلية الدولارية من الصادرات.

زيادة في الصادرات

أضاف «النجار» لـ«الوطن»، أن الربع الأول من العام الحالي زادت فيه الصادرات السلعية إلى 9 مليارات و612 مليون دولار، مقابل 9 مليارات و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%.

أوضح أن الصادرات السلعية كان النصيب الأكبر منها إلى تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والسعودية 792 مليون دولار، والإمارات 586 مليون دولار، وإيطاليا 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 471 مليون دولار.

سلع غير بترولية تصدرها مصر

ترصد «الوطن» السلع غير البترولية التي تقوم بتصديرها مصر، إلى الخارج وتحقق منها حصيلة دولارية، كالتالي:

- مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار.

- الصناعات الغذائية مليار و546 مليون دولار .

- المنتجات الكيماوية والأسمدة مليار و445 مليون دولار .

- الحاصلات الزراعية مليار و444 مليون دولار.

- السلع الهندسية والإلكترونية مليار و272 مليون دولار.

- الملابس الجاهزة 673 مليون دولار.

- المنسوجات 273 مليون دولار.

- منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 244 مليون دولار.

- الصناعات الطبية 156 مليون دولار.

- المفروشات 141 مليون دولار، والأثاث 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية 52 مليون دولار.

- الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 34 مليون دولار.

- الموالح الطازجة والمجففة 625 مليون دولار.

- الأسمدة النيتروجينية 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة 339 مليون دولار.

- زيوت النفط 317 مليون دولار، والذهب 303 ملايين دولار.